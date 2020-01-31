"Ферментированные продукты продливают жизнь" - японские врачи
По словам японских ученых, люди среднего возраста, регулярно употребляющие пасту мисо, добавленную к суши и супу, продлевают жизнь. Почти 100 000 человек были опрошены в Японии, и отслеживались в течение 15 лет.
Ученые говорят, что это связано с полезными соединениями, которые помогают поддерживать стабильный уровень холестерина. Соевые продукты, например, вегетарианский любимый тофу, не влияли на смертность.
Команда, возглавляемая "Национальным онкологическим центром" исследовала связи между несколькими типами соевых продуктов и смертью по состоянию здоровья.
Данные о 42 750 мужчинах и 50 165 женщинах в возрасте 45-74 лет были получены в ходе исследования, проведенного в 11 районах японских центров общественного здравоохранения. Смертельные случаи выявлялись из реестров жилых домов и свидетельств о смерти в течение 15 лет.
"Ученые обнаружили, что более высокое потребление ферментированной сои было связано со значительно более низким риском смертности от всех причин - 10%. Общее потребление сои, включая тофу, соевое молоко, окара, не влияло на смертность. Люди, которые ели натто, также имели более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца, чем те, кто не ел натто", - пишет Daily Mail.
Польза ферментированных продуктов для здоровьяАвторы указывают, что ферментированные соевые продукты содержат больше клетчатки, калия и биоактивных компонентов, изофлавона, чем неферментированные аналоги.
Было показано, что клетчатка из сои снижает уровень холестерина и поддерживает стабильный вес, а соединения изофлавонов могут снижать кровяное давление.
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