"Ферментированные продукты продливают жизнь" - японские врачи

"Ученые обнаружили, что более высокое потребление ферментированной сои было связано со значительно более низким риском смертности от всех причин - 10%. Общее потребление сои, включая тофу, соевое молоко, окара, не влияло на смертность. Люди, которые ели натто, также имели более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как болезни сердца, чем те, кто не ел натто", - пишет Daily Mail.

Польза ферментированных продуктов для здоровья