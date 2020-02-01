Профессор Владимир Никифоров объяснил как обезопаситься от гриппа, простуды и коронавируса
Как обезопасить себя от респираторных инфекций - простуды, гриппа, коронавируса рассказывает профессор, д. м. н., заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.
"Никто не отменял частое мытье рук и соблюдение правил личной гигиены. Причем руки желательно мыть как можно чаще. Только не используйте постоянно дезинфицирующие средства - мытье рук с ними приведет к развитию экземы", - говорит профессор в интервью АиФ.Это происходит потому,что разрушается естественная микробиота, естественная смазка кожи, поэтому врач советует использовать обычное мыло.
Защита для лица - да или нет?Маски могут снизить вероятность заболеть, но их нужно уметь носить правильно. Меняйте каждые полтора часа, иначе рискуете заразиться от самой маски. Перед тем как ее надеть, прополоскайте нос и рот морской водой или физраствором. Опасность маски в том, что она и защищает, и препятствуют выведению лишнего.
Проветривание и прогулки
"Не ходите с распущенными волосами, чтобы не нацеплять на них бактерий и вирусов. Стоит воздерживаться от массовых мероприятий, проводящихся в закрытых помещениях. Лучше больше выходить на улицу: гулять, парки посещать. На улице вируса нет. Не забывайте и почаще проветривать квартиру."
ВитаминыПо мнению Владимира Никифорова, вместо синтетических витаминных комплексов, лучше выбрать натуральные овощи и фрукты, как можно чаще добавлять их в рацион.
Ну а самым эффективным методом профилактики профессор считает вакцинацию.
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