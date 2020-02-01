Профессор Владимир Никифоров объяснил как обезопаситься от гриппа, простуды и коронавируса

"Никто не отменял частое мытье рук и соблюдение правил личной гигиены. Причем руки желательно мыть как можно чаще. Только не используйте постоянно дезинфицирующие средства - мытье рук с ними приведет к развитию экземы", - говорит профессор в интервью АиФ.

Защита для лица - да или нет?

Проветривание и прогулки

"Не ходите с распущенными волосами, чтобы не нацеплять на них бактерий и вирусов. Стоит воздерживаться от массовых мероприятий, проводящихся в закрытых помещениях. Лучше больше выходить на улицу: гулять, парки посещать. На улице вируса нет. Не забывайте и почаще проветривать квартиру."

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