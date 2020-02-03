В Ростовской области повышенный спрос на медицинские маски привел к остановке производящего их предприятия

Вышедшее из строя оборудование невозможно починить, потому что комплектующие доставлялись из Китая.Вспышка коронавируса в Китае, уже унесшая жизни более чем трех сотен человек, вызвала ажиотаж на медицинские маски во всех странах, в том числе и в России. Не удивительно, что они раскупаются в аптеках практически молниеносно.Большая нагрузка на предприятие в Ростовской области, изготавливающее такие маски, привело к тому, что оно вообще остановилось. Причиной стала поломка большей части оборудования, сообщила «Российская газета».Имевшийся на предприятии запас масок уже закончился в связи с резким ростом спроса на них. Причем, среди покупателей — не только жители и организации Ростовской области, но и других регионов страны, в основном из Москвы.Самое забавное в этой ситуации то, что для возобновления нормальной работы станков, изготавливающих маски необходимы комплектующие, которые поставлялись из Китая. Кроме того, необходимо найти проволоку и фильтрующий слой, которые также заказывались в Китае.Впрочем, в России все необходимое также можно купить в Казани, но предприятие не готово нести такие расходы, потому что российские поставщики предлагают комплектующие «по цене намного выше, чем у китайских производителей».Напомним, в Ростовской области пока не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. В минувшие выходные панику вызвал студент из Китая, обратившийся в больницу с повышенной температурой. Однако обследование показало, что иностранец всего лишь слегка простудился.