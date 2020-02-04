Авиапассажиров проверяют на наличие симптомов ОРВИ

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства проверка идёт среди пассажиров международных авиарейсов. Выявляют тех, у кого повышена температура тела, кашель, насморк. Это, безусловно, задерживает выход пассажиров из самолёта, но и предостерегает распространение возможной коронавирусной инфекции.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом на Ставрополье не было и нет по настоящий момент.