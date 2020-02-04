Авиапассажиров проверяют на наличие симптомов ОРВИ
Как узнал МедикФорум, всех пассажиров международных авиарейсов проверяют на наличие симптомов ОРВИ. Министерство здравоохранения Ставропольского края рассказывает, что эти предпринимаемые меры безопасности – обычное дело, не стоит воспринимать всё как повод для паники.
Распространение нового вида инфекции 2019-nCoV стало, пожалуй, одной из обсуждаемых тем, будоражащих сердца людей всего мира. Так, Роспотребнадзор организовал во всех международных аэропортах контрольные пункты. В них сотрудники работают на предотвращение завоза инфекции на территорию Российской Федерации. К слову, удалось узнать, что в аэропортах есть и специальные медицинские пункты с похожим функционалом.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства проверка идёт среди пассажиров международных авиарейсов. Выявляют тех, у кого повышена температура тела, кашель, насморк. Это, безусловно, задерживает выход пассажиров из самолёта, но и предостерегает распространение возможной коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения Ставропольского края просит с пониманием относиться к предпринимаемым мерам безопасности и не поддаваться панике. Выявление пассажиров международных авиарейсов с повышенной температурой, с признаками ОРВИ – нормальные действия сотрудников в сложившейся обстановке, которые действуют в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и указаниями Роспотребнадзора.
Отметим, что случаев заражения коронавирусом на Ставрополье не было и нет по настоящий момент.
Не так давно на сайте Правительства Российской Федерации появилось дополненное постановление, в котором коронавирусная инфекция нового типа занесена в перечень представляющих опасность для окружающих заболеваний.
Ранее сообщалось, что в нашей стране были зафиксированы два случая заболевания, вызванного коронавирусом. Они зафиксированы у граждан Китая, проживающих в Забайкальском крае и Тюменской области.
МедикФорум информировал, что в ряде мессенджеров и социальных сетях распространялась лжеаудиозапись о коронавирусе в Ставропольском крае.
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