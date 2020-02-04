Авиапассажиров проверяют на наличие симптомов ОРВИ

Авиапассажиров проверяют на наличие симптомов ОРВИ
Как узнал МедикФорум, всех пассажиров международных авиарейсов проверяют на наличие симптомов ОРВИ. Министерство здравоохранения Ставропольского края рассказывает, что эти предпринимаемые меры безопасности – обычное дело, не стоит воспринимать всё как повод для паники.

Распространение нового вида инфекции 2019-nCoV стало, пожалуй, одной из обсуждаемых тем, будоражащих сердца людей всего мира. Так, Роспотребнадзор организовал во всех международных аэропортах контрольные пункты. В них сотрудники работают на предотвращение завоза инфекции на территорию Российской Федерации. К слову, удалось узнать, что в аэропортах есть и специальные медицинские пункты с похожим функционалом.

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства проверка идёт среди пассажиров международных авиарейсов. Выявляют тех, у кого повышена температура тела, кашель, насморк. Это, безусловно, задерживает выход пассажиров из самолёта, но и предостерегает распространение возможной коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Ставропольского края просит с пониманием относиться к предпринимаемым мерам безопасности и не поддаваться панике. Выявление пассажиров международных авиарейсов с повышенной температурой, с признаками ОРВИ – нормальные действия сотрудников в сложившейся обстановке, которые действуют в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и указаниями Роспотребнадзора.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом на Ставрополье не было и нет по настоящий момент. 

Не так давно на сайте Правительства Российской Федерации появилось дополненное постановление, в котором коронавирусная инфекция нового типа занесена в перечень представляющих опасность для окружающих заболеваний. 

Ранее сообщалось, что в нашей стране были зафиксированы два случая заболевания, вызванного коронавирусом. Они зафиксированы у граждан Китая, проживающих в Забайкальском крае и Тюменской области.

МедикФорум информировал, что в ряде мессенджеров и социальных сетях распространялась лжеаудиозапись о коронавирусе в Ставропольском крае.
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