В Черкесске продавали некачественную сметану
Как стало известно МедикФорум, подобное нарушение удалось выявить благодаря проведению регулярных мероприятий управлением Россельхознадзора региона в рамках осуществления государственных работ по пищевой безопасности и государственному мониторингу.
В декабре на территории города Черкесска управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике отобрали пробы молочной продукции.
В этом случае проверка коснулась сметаны «Пятигорская» с массовой долей жира 20 % и датой производства 27 ноября 2019 года. Её производителем является ООО «Русмолоко», сообщили в пресс-службе ведомства, и осуществляет свою деятельность на территории Ставропольского края.
Исследования образцов сметаны провели в ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории, где было выявлено несоответствие по показателям массовой доли метиловых эфиров жирных кислот и наличию растительных жиров методом газожидкостной хроматографии стеринов.
Результаты исследования говорят о том, что подобный факт прямое нарушение требований технических регламентов «О безопасности молока и молочной продукции, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии и «О безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением комиссии Таможенного союза.
По данному факту в январе в отношении компании-производителя возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью граждан».
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