В Ростове-на-Дону разберутся с заводом, прекратившим выпуск медицинских масок

Пока защитные средства в аптеках города есть, но их количество ограничено.Ажиотаж по поводу медицинских масок, возникший из-за опасения заразиться китайским коронавирусом, обсуждался на планерке в мэрии Ростова-на-Дону.Начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая рассказала о дефиците медицинских масок в стране. Алексей Логвиненко потребовал разобраться с проблемой. Сама Левицкая подготовилась к совещанию и предварительно зашла в несколько аптек, спрашивая там о наличии средств индивидуальной защиты.«Перед планеркой мы с коллегами специально зашли в аптеки. Маски есть, но выдают по 3 штуки за 10 рублей каждая, - рассказала Надежда Левицкая, - о проблемах завода мы тоже слышали – там часть китайского материала, который перестал поставляться».Сити-менеджер в свою очередь попросил уточнить, находится ли сам завод на территории Ростова, пообщаться с производителем и более подробно разобраться в ситуации с приостановкой производства.Что же касается стоимости масок, резко увеличившейся в период эпидемии в Китае, Левицкая открестилась от проблемы. Она ответила, что аптеки – это коммерческие предприятия, мы только можем мониторить, но не вмешиваться.При этом она особо подчеркнула, что больницы и другие государственные учреждения обеспечены медицинскими масками «в полной мере». Население же может самостоятельно решать для себя, стоит ли им тратиться на средства защиты или рисковать своим здоровьем. Стоит заметить, что защитная маска эффективна лишь в течение двух часов, после чего становится бесполезной, и ее следует менять. Таким образом, трех отпускаемых аптеками в одни руки масок не хватит даже на один восьмичасовой рабочий день.