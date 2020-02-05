В Ростовской области начинается эпидемия ОРВИ
За неделю в регионе количество госпитализированных с диагнозами грипп и ОРВИ увеличилось на 14,7%. При этом в Ростове-на-Дону пока ситуация с заболеваемостью сохраняется ниже эпидпорога.
По итогам на 4 февраля текущего года в Ростовской области зафиксировано 20,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ, и этот показатель уже на уровне эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В донской столице, в частности, выявлено 6 тысяч заболевших, но показатель ниже эпидпорога на 4,3%.
Эпидемическим порогом называют показатель, превышение которого свидетельствует о начале эпидемии какого-либо заболевания. Региональное управление Роспотребнадзора еженедельно проводит мониторинг состояния заболеваемости по области.
Количество госпитализированных с диагнозами грипп и ОРВИ за минувшую неделю увеличилось на 14,7% по сравнению с концом января. Лабораторно подтвердилось 19 случаев заболевания гриппом, при этом 16 из них – вирус гриппа В, и 3 – свиной грипп.
В случаях превышения эпидемического порога, например, в дошкольных, образовательных учреждениях, больницах, в обязательном порядке вводят карантин.
Ранее статистика Роспотребнадзора (в частности, в первые недели 2020 года) была положительной, однако в России в целом сезон гриппа стартовал примерно на две недели раньше сезона 2018 года.
Из возможных мер профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют принимать поливитамины (беременным женщинам, пожилым гражданам, детям и другим лицам, находящимся в группе риска), соблюдать «респираторный этикет» (избавляться от одноразовых носовых платков сразу после применения), пользоваться медицинскими масками, чаще бывать на свежем воздухе. При любых признаках болезни – обращаться за консультацией к врачу.
Ежегодно в Ростовской области проводятся предсезонные прививочные кампании. В 2019 году для этих целей в регионе было заготовлено 2 млн. доз вакцины.
В период с 20 по 26 января в Ростовской области было зафиксировано 11,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора. Это не критично, потому как на 37,7% ниже эпидемического уровня. В столице Дона за указанный период заболели более 4,1 тысячи человек.
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