В Ростовской области снова экстренно госпитализировали приезжих из Китая с высокой температурой

Вместе с ними на карантин отправили и приехавших по вызову врачей «скорой».

Вчера, 5 февраля, в городе Шахты Ростовской области во второй раз за несколько дней госпитализировали недавно вернувшихся из Китая граждан.

Скорая помощь прибыла по вызову на один из адресов в центре города. У больного несколько дней наблюдалась высокая температура. На месте выяснилось, что члены семьи, куда приехали медики, не так давно прибыли в Шахты с территории Китая, где за последние несколько недель свыше 20 тысяч человек заразились неизвестным, до сей поры, коронавирусом.

Больных госпитализировали. Бригаду «скорой», контактирующую с ними, включая водителя, также отправили на двухнедельный карантин.

Лечение пациентов будет проводиться в специальном изолированном боксе, оборудованном на территории детской городской больницы. В ближайшее время должны стать известны результаты взятых у них анализов.

Также выяснилось, что теперь врачи «скорой помощи» обязаны выезжать на вызов к больному, посещавшему в последние две недели Китайскую народную республику, в защитном костюме. Такие меры предосторожности введены в связи с распространением коронавируса. В КНР от него скончались уже свыше 400 человек. В России случаи заражения коронавирусом выявлены пока только у двух граждан Китая.

Напомним, что в начале февраля в инфекционное отделение детской городской больницы в Шахтах был госпитализирован ребенок, вместе с родителями недавно вернувшийся из Китая. К счастью, анализы не выявили у него наличие коронавируса.

В начале недели шахтинские власти рассказали о готовности к вспышке вирусной инфекции на территории города.

Ранее МедикФорум сообщал, что в минувшие в выходные дни в мессенджерах Ростова-на-Дону стала распространяться информация о том, что студента из Китая на скорой помощи привезли в больницу, и врачи подтвердили диагноз

коронавирус

. В сети даже появилась аудиозапись, где женский голос рассказывает о некоем студенте из Китая, которого госпитализировали в ЦГБ. До этого он, якобы, давно не появлялся в университете, прилетел из Китая и направился в вуз, где устроил скандал по поводу того, что его не пускают.