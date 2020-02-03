Китайский коронавирус может передаваться через пищеварительный тракт

«Чтобы определить, инфицированы ли пациенты коронавирусом, врачи фокусируются на респираторных пробах. Однако данные исследователей показывают, что новый штамм вируса может иметь определенную фекально-оральную передачу, а не только передаваться воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком», - заключили авторы исследования.

Специалисты больницы Жэньминь Уханьского университета вместе с сотрудниками Уханьского института вирусологии Академии наук Кита обнаружили вирусные нуклеиновые кислоты в стуле и ректальных мазках пациентов с коронавирусом.Ученые выдвинули предположение, что вирус может распространяться через пищеварительную систему. В пользу такого вывода говорит тот факт, что первоначальным симптомом у некоторых пациентов, инфицированных уханьским коронавирусом, была только диарея.Не имея вакцины или специального препарата для лечения нового коронавируса, медицинские организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рекомендуют тщательно соблюдать правила личной гигиены.Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение российского врача Ольги Шараповой о способности медицинских масок защищать людей от коронавируса.