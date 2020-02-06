Дерматолог предупреждает о татуировках: "для меня это телесные повреждения"
Они есть у футболистов, музыкантов, даже у политиков: татуировки давно перестали быть "нишевым" явлением субкультуры. Но для врачей, это повод для беспокойства. Безвредные украшения или недооцененный риск для здоровья? Свое мнение высказывает немецкий дерматолог.
Кристоф Либих, эксперт из профессиональной ассоциации немецких дерматологов из Мюнхена (Германия) имеет четкое мнение о татуировках:
"Для меня это телесные повреждения. С медицинской точки зрения татуировки явно не рекомендуются", - говорит врач.
Красители и гигиенаДля этого есть разные причины - прежде всего красители, используемые в татуировках. Они не проверены на безопасность.
«Если это не запрещено, оно автоматически не является хорошим».Речь идет о веществах, которые попадают под кожу - они могут накапливаться в органах, лимфатических узлах. Существует риск аллергических реакций и даже аллергического шока.
Шрамы и диагностика
Три проблемы:1. Татуировки вызывают шрамы.
2. Это сочетается с высоким с риском заражения - в зависимости от того, как именно студия татуировки соблюдает гигиену.
3. Признаки заболеваний станут не видны, особенно под большими татуировками. Злокачественные изменения кожи, которые должны обнаруживаться быстро, больше не очевидны.
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