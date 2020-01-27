Роскачество: даже в сгущенке больше кальция, чем в йогурте
Роскачество проверило клубничный йогурт на содержание кальция. Производители уверяют, что кисломолочный продукт - источник ценного микроэлемента, необходимого для крепких костей, выполняющего в организме много функций. Эксперты Роскачества не согласны - кальция там немного.
Функции в организме:
- регулирует нервную систему;
- участвует в мышечном сокращении;
- участвует в выделении гормонов.
"Как бы много кальция ни обещали производители, его недостаточно для покрытия суточной нормы. Хотя из молочных продуктов организм усваивает микроэлемент лучше, чем из растительных. Если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу. Суточную дозу элемента могут легко восполнить сыры - пармезан, «Голландский» или «Пошехонский» или молоко. Сгущенное молоко (100 г) дает треть суточной нормы, а плавленый сыр (100 г) – две трети. При этом, вместе с кальцием вы получите повышенное содержание сахара (в случае сгущенного молока) или фосфатов (в случае плавленого сыра)", - сказали в Роскачестве.Диетолог Марина Копытько рассказала, что йогурт полезен, не стоит от него отказаться. Если вы следите за весом, то выбирайте продукт с низким содержанием жира (до 2,5%), и помните, что в сладком варианте содержится пять чайных ложек сахара. Для усвоения кальция необходим витамин Д, а он содержится в жирном йогурте. В йогурте много кисломолочных бактерий, регулирующий пищеварение , и благоприятно воздействующий на иммунитет.
Итог: йогурт - полезный продукт, но не лучший как источник кальция.
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