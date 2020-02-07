Сочи поделится с зараженным Китаем медицинскими масками

Гуманитарный груз в город-побратим российского курорта Чэнду уйдет на следующей неделе.Власти Сочи отправят в китайский город Чэнду медицинские маски в качестве гуманитарной помощи. Это поможет снизить дефицит со средствами индивидуальной защиты.В городской администрации курорта подтвердили отправку масок в ближайшее время. В городе уже начали формировать гуманитарный груз для Чэнду, в котором проживают 16 млн человек. Отправить его в Китай планируется на следующей неделе.Как уточнили в пресс-службе, ранее в мэрию поступило обращение из канцелярии иностранных дел правительства китайского города Чэнду – официального партнера курорта, с которым мы взаимодействуем в организации и проведении общественных, культурных, туристических, спортивных мероприятий, а также в сфере науки и образования.«С начала вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, Центральное народное правительство Китая и мэрия города Чэнду уделяют большое внимание и направляют все усилия на профилактику и борьбу с этой эпидемией.В настоящее время Чэнду срочно требуются изделия медицинского назначения, как медицинские хирургические маски, медицинская защитная одежда», — говорится в тексте обращения.Кстати в самом Сочи нет дефицита медицинских масок в аптеках. «В настоящий момент в муниципальных аптеках защитные маски есть и реализуются. Муниципальным аптечным управлением заблаговременно сделана заявка на дополнительную партию. Сроки ее доставки в город зависят от поставщика», – обнадежили в пресс-службе.Тем временем в Краснодаре дефицит на медицинские маски существует. На фоне сообщений об эпидемии коронавируса в Китае горожане раскупили защитные средства и приобрести их теперь не так-то просто. Впрочем, некоторые торговые точки по-прежнему продают товар, цена на который колеблется от 9 до 15 рублей.«По моему субъективному мнению, Китай – это, наверное, последнее государство, которое может нуждаться в гуманитарной помощи откуда бы то ни было. Ибо что мы такого можем им отправить, что не у них же было произведено? Но есть и политический момент, который всегда сильнее логики. Сочи и китайский Чэнду – партнеры. – заявил мэр города-курорта Алексей Копайгородский. - Поэтому мы решили не оставаться в стороне».