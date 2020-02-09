В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от кошек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о главных мифах, которые циркулируют вокруг коронавируса. Можно ли заразиться от кошек и других домашних животных? Помогает ли промывание носа? А прививки против гриппа?
"Всемирная организация здравоохранения опубликовала опровержение самых популярных мифов, возникших на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа. Бытовые источники заболевания, наиболее уязвимые к вирусу люди, а также вымышленные средства лечения и профилактики заражения", - пишет КП.
Можно ли заразиться коронавирусом от кошек?Сегодня нет никаких данных, что коронавирусом можно заразится от кошек, сообщает ВОЗ. Однако врачи настоятельно рекомендуют мыть руки после контакта с кошками и другими домашними животными, так как существует болезни, передающиеся от животных.
Мне пришла посылка из Китая, там может сохраниться коронавирус?Нет. Инфекция не живет долго на предметах, за время путешествия вирус умрет.
Помогает ли промывание носа?Эффективность не доказана. Процедура ускоряет выздоровление при респираторных инфекциях - ОРВИ и т.д.
Защитят ли от нового вируса прививки против пневмонии и гриппа?Нет. Но делать их нужно обязательно - шанс заболеть гриппом намного выше, чем коронавирусом.
Спасет ли употребление чеснока от коронавируса?Этому нет подтверждений, но чеснок - полезный продукт, обладающий противомикробными свойствами.
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