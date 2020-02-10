На круизном лайнере в Японии обнаружили 130 заразившихся коронавирусом
Число жертв коронавируса и заразившихся растет изо дня в день. По последним данным, количество пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии выросло до 130.
По данным телеканала NHK, представители Минздрава Японии сообщили о 60 новых случаев заболевания. Судно Diamond Princess продолжает находиться на карантине в Иокогаме, причем его срок в ближайшее время, скорее всего, будет продлен.
Всего на лайнере находятся 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа. Накануне портал «Медикфорум» сообщал, что среди них выявлен новый заразившийся – гражданин Украины.
Помимо судна Diamond Princess, карантин также введен на круизном лайнере World Dream. Его отменят 11 февраля, если все тесты на коронавирус окажутся отрицательными.
По последним данным, число жертв китайского коронавируса превысило 800 человек.
Ранее известный профессор Павел Воробьев рассказал, как не заразиться опасным коронавирусом.
Оставить комментарий