Подозреваемая в превышении полномочий министр здравоохранения Ростовской области вернулась к работе
Татьяну Быковскую на прошлой неделе выпустили из под домашнего ареста.
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская приступила к работе после двухмесячного домашнего ареста, сообщает ТАСС.
На прошлой неделе Ленинский районный суд оставил ходатайство следователя о продлении ей домашнего ареста без удовлетворения. О том, что глава минздрава не уволена, ранее сообщил на своей пресс-конференции губернатор Василий Голубев.
При этом прокуратура не согласна с решением суда об отказе в продлении домашнего ареста министра и уже подала апелляционную жалобу. На прошлой неделе Ленинский районный суд Ростова оставил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Татьяне Быковской без удовлетворения. Сегодня госпожа Быковская приступила к работе.
Ее зам Станислав Беседовский, проходящий по одному делу с Быковской и все это время находившийся в СИЗО, выпущен из заключения. Теперь он будет находиться под домашним арестом.
Между тем, по данным «Ъ-Юг», ранее вышедший из-под домашнего ареста замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш покинул свой пост. В пресс-службе губернатора уточнили, что увольнение по собственному желанию состоялось еще осенью прошлого года.
Напомним, Татьяну Быковскую задержали в Ростове в ноябре 2019 года. В отношении нее возбудили уголовное дело по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), суд заключил министра под домашний арест до 27 января 2020 года. Уголовное дело было возбуждено после проверки Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок.
Ранее МедикФорум сообщал, что министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее на нее было заведено уголовное дело по статье 286 ч. 1, но теперь Быковской вменяют статью 286 ч. 2. и ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Оставить комментарий