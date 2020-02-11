В Ухане скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Власти Китая дали указание спасать медика уже после того, как тот был мертв.Госпиталь в Ухани сообщил о смерти от коронавирусной инфекции врача Ли Вэньляна, который одним из первых предупреждал об опасности нового вируса.Как сообщили в госпитале, смерть 34-летнего врача наступила 7 февраля в 2:58 по местному времени (21:58 мск 6 февраля).Издание Global Times, контролируемое Компартией Китая, сообщило о смерти Ли еще вечером 6 февраля. Через несколько часов твит с этим сообщением был удален, а газета со ссылкой на госпиталь написала, что врач жив и находится в критическом состоянии.По данным «Би-би-си», после того как смерть Ли начали обсуждать в соцсетях, чиновники потребовали подключить его к аппарату искусственного жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях изменить с «умер» на «находится в критическом состоянии».Ли обратил внимание на новый вирус еще в конце декабря 2019 года, сначала полагая, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии. Он опубликовал сообщение об этом в WeChat, после чего врача отчитали за распространение «ложных комментариев». Сам он заболел в середине января.По данным на утро 11 февраля в Китае количество людей, инфицированных 2019-nCoV, превысило 41 546 человек, количество погибших от инфекции насчитывает более – 1018 человек. Официально подтвержденные случаи заражения зафиксированы в ряде других стран – США, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Японии, Канаде. География распространения быстро расширяется, число инфицированных растет в геометрической прогрессии.МедикФорум сообщал ранее, что врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников увидел положительные моменты для россиян в распространении китайского коронавируса 2019-nCoV. В своем Telegram-канале он поделился наблюдением, что испугавшись за свою жизнь, люди начали внимательнее следить за здоровьем.