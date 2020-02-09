Иммуномодляторы и апельсиновая маска - что точно не поможет от коронавируса

"Рекомендации против коронавируса фигурируют самые разные: от ежедневного употребления профилактической «чекушки» водки до самодельных масок, сделанных из половинок грейпфрутов или апельсинов (мол, эфирные масла и другие биоактивные компоненты цитрусовых создают дополнительный барьер от проникновения вируса через дыхательные пути)", - пишет издание АиФ.

Самые неэффективные методы защиты от коронавируса

Апельсиновые маски

Дезинфекция бытовых предметов водкой

"Минимальная крепость спирта, убивающего бактерии и вирусы (коронавирус), должна составлять 70%. Для дезинфекции необходимо использовать специальные растворы или салфетки, пропитанные спиртом крепостью в 70%".

Прием иммуномодуляторов

"Не стоит забывать: иммуномодуляторы также обладают различными противопоказаниями и побочными действиями".