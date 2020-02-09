Иммуномодляторы и апельсиновая маска - что точно не поможет от коронавируса
В интернете можно найти множество советов по защите от коронавируса - от дезинфекции водки, приема иммуномодуляторов до загадочной апельсиновой маски. Врачи объясняют почему эти методы не помогут от коронавируса.
"Рекомендации против коронавируса фигурируют самые разные: от ежедневного употребления профилактической «чекушки» водки до самодельных масок, сделанных из половинок грейпфрутов или апельсинов (мол, эфирные масла и другие биоактивные компоненты цитрусовых создают дополнительный барьер от проникновения вируса через дыхательные пути)", - пишет издание АиФ.
Самые неэффективные методы защиты от коронавируса
Апельсиновые маскиАпельсиновые маски представляют собой половинки апельсиновой кожуры, в которые продевается нить, затем она надевается наподобие медицинской. Эфирные масла, включая апельсиновое, не действует против коронавируса. Такие маски бесполезны, т.к. не в состоянии обеспечить плотное прилегание, и инфекция легко проникнет на слизистые. Это же касается обыкновенных медицинских масок - их необходимо менять через полчаса.
Дезинфекция бытовых предметов водкойЭто бесполезно, ведь в водке всего 40% спирта, что бесполезно против коронавируса и большинства других вирусов и бактерий.
"Минимальная крепость спирта, убивающего бактерии и вирусы (коронавирус), должна составлять 70%. Для дезинфекции необходимо использовать специальные растворы или салфетки, пропитанные спиртом крепостью в 70%".
Прием иммуномодуляторовНет научных свидетельств, доказывающих эффективность иммуномодуляторов. Рекомендации Роспотребнадзора или Всемирной организации здравоохранения, не включают прием иммуномодуляторов.
"Не стоит забывать: иммуномодуляторы также обладают различными противопоказаниями и побочными действиями".
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