Мобильные приложения не помогут найти рак кожи
Два наиболее популярных мобильных приложения для диагностики рака кожи пропускают до 21% всех случаев болезни. Их создатели уверяют, что они могут обнаруживать рак на любой стадии.
Мобильные приложения для смартфонов далеко не всегда надежны в деле диагностики рака кожи. В последнее время их продвигают в качестве эффективного инструмента домашней диагностики при разного рода подозрительных родинках. Однако журнал British Medical Journal опубликовал результаты исследования ученых университетов Бирмингема и Ноттингема, которые полагают, что создатели приложений "не обеспечивают адекватной защиты пользователей от рака".
Людям необходимо делать качественные снимки родинок, на основании которых приложения определяют наиболее подозрительные. Эксперты считают, что вся подобная индустрия плохо регулируется, а приложения ненадежны из-за результатов их проверки. Приложения используют специальные заложенные в них алгоритмы для определения рака кожи. Метаанализ исследований эффективности мобильных приложений позволил оценить 6 наиболее популярных среди пользователей. Два приложения одобрены для использования в Европе.
Через первое провели 15 родинок с 5 меланомами. Приложение не смогло выявить ни одной меланомы. Через второй прошло 108 родинок, из которых 35 были раковыми или предраковыми. Приложение определило 88%, пропустив 12%. При этом 21% нормальных родинок записали в злокачественные. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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