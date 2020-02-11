Американские ученые рассказали, как остановить процесс старения
Ученые во всем мире десятилетиями пытаются открыть «эликсир молодости» или просто выяснить, как можно продлить период полноценной жизни человека. Специалисты из Калифорнийского университета, по их мнению, приблизились к ответу на этот вопрос.
Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли провела исследования о обнаружила связь развития старческого «увядания» в организме с функционированием конкретного иммунного белкового комплекса – инфламмасома NLRP3. Врачи уже охарактеризовали его как «молекулярный переключатель».
Именно это белковое соединение отвечает за обнаружение потенциальных угроз для нормального функционирования организма.
У пожилых людей обнаружили чрезмерную активность этого комплекса, ведь с годами мы становимся все более уязвимыми к различным заболеваниям и воздействию окружающей среды, а также стрессам. Из-за этого иммунная система перегружается, пишет научный журнал Cell Metabolism.
Эксперты уверены, что если получится найти способ «отключить» NLRP3, то удастся и замедлить процесс старения, а также развитие «старческих» недугов, как, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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