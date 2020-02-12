Почему квашенная капуста делает кишечник здоровым?

Почему квашенная капуста делает кишечник здоровым?

Почему ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи, йогурт, кефр и т.д.) полезны для здоровья кишечника? Новое исследование раскрыло клеточный механизм, уникальный для кишечника людей.

Статья, опубликованная в PLOS Genetics,  показало, что клеточный рецептор под названием HCA3 является ключом к пониманию пользы квашенной капусты для здоровья кишечника. HCA3 особенно восприимчив к побочному продукту молочнокислых бактерий, называемому D-фениллактозная кислота (D-PLA).
«Мы убеждены, что этот рецептор опосредует полезные и противовоспалительные эффекты молочнокислых бактерий в кишечнике у людей», - сказала старший автор исследования Клаудия Штаубер.
Квашенная капуста относятся к продуктам, прошедшим лактоферментацию. Этот процесс включает производство  молочной кислоты  естественными бактериями, поскольку они питаются  сахаром  и крахмалом. Помимо этой органической кислоты, ферментация также производит полезные ферменты, витамины группы В, пробиотики и жирные кислоты.

Результаты исследования

В отличие от большинства млекопитающих, у которых два рецептора (HCA1 и HCA2), у людей и обезьян три. Третий рецептор, HCA3, можно найти в иммунных клетках человека, в легких, кожи и жировых клетках. После проведения серии экспериментов ученые обнаружили, что рецептор взаимодействует с метаболитом LAB, D-PLA. D-PLA обладает сильными антимикробными свойствами.

Связывание D-PLA с HCA3 предупреждает иммунную систему о наличии бактерий в организме. Помимо модуляции иммунных функций, именно это взаимодействие позволяет квашенной капусте и другим ферментированным продуктам оказывать полезные эффекты: защита барьера кишечника, ограничение выработки провоспалительных молекул, повышение уровня инсулина натощак.

Медикфорум писал о приготовлении квашенной капусты.
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