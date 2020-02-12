Ростовский инфекционист считает, что коронавирус может попадать в посылки из Китая
При этом, по заверению врача, до адресата вирус не доживает.
Ни один случай коронавируса в Ростовской области официально не подтвержден. При этом в Ростове-на-Дону всё равно готовы к возможной эпидемии: в больницах оборудуют специальные инфекционные боксы, а жители всех возрастов закупаются масками в аптеках.
Главный врач ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Александр Суладзе поведал о том, какими препаратами лечат коронавирус и стоит ли отказаться от покупок на китайских сайтах.
Как выяснилось, коронавирусы широко распространены среди животных. На сегодняшний день уже определен и промежуточный хозяин вируса — панголин. Резервуарами короновирусов могут быть: летучие мыши, змеи, птицы. Коронавирусы принадлежат к семейству РНК-содержащих вирусов, которые могут поражать человека и многие виды животных.
По утверждению Суладзе, в Китае короновирусная инфекция стала массовой из-за особенностей образа жизни. Жители этой страны, например, употребляют в пищу экзотические виды мяса (змеи, панголина и так далее), которое часто не обрабатывают, а едят в сыром виде.
При этом врачи всего мира пока не могут объяснить, как вирус преодолел видовой барьер и начал заражать людей. Но с того момента, как обнаружили первых инфицированных коронавирусом, не было случая, чтобы он передался от животного к человеку. Коронавирус в основном передается воздушно-капельным и контактным путями.
— К сожалению, симптомы коронавируса схожи со всеми острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Главное отличие короновирусной инфекции — быстрое развитие острой вирусной пневмонии, иногда заканчивающееся смертью больных, — пояснил врач.
Вакцин коронавирусных инфекций пока не существует, в том числе и от нового короновируса. И специфического лечения тоже еще нет. Для лечения больных используют в основном антибиотики широкого спектра действия. Были данные по использованию антиретровирусного препарата «Калетра» — обычно его применяют для лечения ВИЧ-инфекции. Но пока не получено достоверных данных об эффективности в отношении нового коронавируса.
Что касается защитных масок, то Суладзе считает их ношение эффективным против заражения.
— Если отталкиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, маска, как защитный барьер, одобрена. Она действительно ограничивает распространение респираторных вирусных инфекций. В Китае лет 15 назад, когда была вспышка тяжелой атипичной пневмонии, авторитетные медицинские журналы писали, что оптимальную защиту от вирусной инфекции обеспечивали четырехслойные хирургические маски и маски-респираторы, так называемые N95. Но помните, что любую маску нужно менять как можно чаще: не так, чтобы утром надел, а вечером снял. Рекомендуют брать новую маску каждый час, —пояснил вирусолог.
Ответил он и на злободневный вопрос по поводу опасности посылок с китайских сайтов.
— Учитывайте, сколько посылка идет в Ростов. При самых благоприятных условиях вне живого организма вирус может жить до двух суток, а посылка идет значительно дольше, поэтому содержимое посылок вряд ли опасно в отношении короновирусов. Даже если вирус попадет на товар, то всё равно погибнет до того, как попадет к вам в руки, — утешил вирусолог.
Самым же эффективным методом для снижения опасности заражения Суладзе назвал отказ от посещения мест массового скопления людей и поездок за границу. А еще нужно чаще соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки.
Ранее МедикФорум сообщал, что в мессенджерах Ростова-на-Дону появилась информация о том, что студента из Китая на скорой помощи привезли в больницу, и врачи подтвердили диагноз коронавирус. В сети даже появилась аудиозапись, где женский голос рассказывает о некоем студенте из Китая, которого госпитализировали в ЦГБ. До этого он, якобы, давно не появлялся в университете, прилетел из Китая и направился в вуз, где устроил скандал по поводу того, что его не пускают.
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