Александр Мясников: на разработку прививки от коронавируса требуется 3 месяца
Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о коронавирусе: он считает панику не оправданной, назвал возможные сроки появления прививки, и дал советы, по профилактики.
По мнению Александра Мясникова причина, почему обычная вирус вызывает столько смертей кроется в новизне - для иммунитета людей он незнаком. Сначала вирус передавался от животного к животному, но, имея хорошие способности с мутации, смог выживать и размножаться в организме человека. А то, что он может передаваться воздушно-капельным путем, делает его распространение стремительным.
"При встрече с новым, изменённым вирусом люди оказались беззащитны, ведь наша иммунная система ещё незнакома с этим типом инфекции, а значит, не может эффективно противостоять ей. Например, эпидемия гриппа – «испанки», разразившаяся в 1919 году, стала причиной смерти 5% населения Земли. Зато те, кто выжил, приобрели иммунитет к болезни", - сказал А. Мясников для АиФ.
Коронавирус не первыйТакже врач упомянул о похожих вирусах, так как коронавирус не первый случай, когда инфекция провоцирует тяжелое заболевание легких. В 2012 году смертность от атипичной пневмонии составила 70%. Сегодня врачи диагностируют 10% смертельных случаев.
По словам доктора Мясникова, единственный способ защитится от вирусов - вакцинация, но на разработку прививки требуется время.
"Прививки от коронавируса 2019?nCoV не существует, а практика показывает, что на разработку новых вакцин требуется не менее трёх месяцев!
Остаётся лишь соблюдать меры предосторожности – не пренебрегайте медицинскими масками, мойте руки, не медлите с визитом к врачу при плохом самочувствии, особенно если недавно вернулись из опасного региона".
Остаётся лишь соблюдать меры предосторожности – не пренебрегайте медицинскими масками, мойте руки, не медлите с визитом к врачу при плохом самочувствии, особенно если недавно вернулись из опасного региона".
Медикфорум писал, что врач первым предупреждавшим о новой болезни, скончался от коронавируса.
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