Александр Мясников: на разработку прививки от коронавируса требуется 3 месяца

"При встрече с новым, изменённым вирусом люди оказались беззащитны, ведь наша иммунная система ещё незнакома с этим типом инфекции, а значит, не может эффективно противостоять ей. Например, эпидемия гриппа – «испанки», разразившаяся в 1919 году, стала причиной смерти 5% населения Земли. Зато те, кто выжил, приобрели иммунитет к болезни", - сказал А. Мясников для АиФ.

Коронавирус не первый

"Прививки от коронавируса 2019?nCoV не существует, а практика показывает, что на разработку новых вакцин требуется не менее трёх месяцев!

Остаётся лишь соблюдать меры предосторожности – не пренебрегайте медицинскими масками, мойте руки, не медлите с визитом к врачу при плохом самочувст­вии, особенно если недавно вернулись из опасного региона".