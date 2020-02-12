При синдроме поликистозных яичников волосы могут расти во рту
Необычный симптом был диагностирован у молодой женщины в Италии - волосы во рту. Это не первый раз, когда был задокументирован активный рост волос из десен. Врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников: уровень половых гормонов не сбалансирован, что может привести к чрезмерному росту волос - на лице, шее, спине. Теперь известно, что они могут расти между зубами.
Терапия помогаетВолосы на деснах женщины удалили хирургическим путем. Для регулирования уровня гормонов назначены противозачаточные таблетки (стандартное лечение при синдроме поликистозных яичников). Через несколько месяцев волосы во рту исчезли.
"Пациентка перестала принимать таблетки шесть лет спустя (это связывают с желанием забеременеть), волосы снова начали прорастать во рту, на подбородке, шее, спине. Команда исследователей во главе с Кристиной Жураковской, стоматологом из Университета Фоджи, сообщила о случае в журнале «Хирургия полости рта». Только пять подобных случаев были известны в медицинской литературе", - пишет издание Wize.Life.
У всех во рту есть волосяные фолликулы?Почему волосы растут из десны? Во время эмбрионального развития ткань, формирующая рот, происходит из клеточного слоя, формирующего кожу. По словам исследователей, у людей во рту есть сальные железы, часто окруженные волосяными фолликулами. Вопрос в том, почему волосы редко растут во рту - железы встречаются часто.
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