В Ростове-на-Дону детскую больницу № 2 превратили в изолятор для вернувшихся из Китая
Из 200 путешественников в него поместили только 13 человек.
На базе детской больницы № 2 Ростова-на-Дону организовали изолятор для людей, прибывающих из Китая. Причина — свирепствующая по всему миру коронавирусная инфекция нового типа.
До того, как детскую больницу превратили в изолятор, всех маленьких пациентов из нее перевели в другие медучреждения или отправили по домам с рекомендациями наблюдаться у врачей по месту жительства.
«На период действия изолятора плановая госпитализация детей по показаниям осуществляется в городскую больницу № 20 и Областную детскую больницу», — сообщили в администрации областного центра.
Изолятор был организован в соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения — наблюдать здоровых пациентов, прибывших из Китая. Смысл в том, чтобы эти люди 24 часа в сутки находились под контролем врачей. Напомним, что специфика коронавируса в том, что первые симптомы у человека могут проявиться спустя две недели после заражения.
«В изолятор помещены 13 человек, у всех у них взяты анализы на коронавирус. На 19:00 10 февраля фактов наличия лабораторно подтверждённой новой коронавирусной инфекции в Ростове не выявлено», — сообщили в администрации Ростова.
К слову, по состоянию на 7 февраля в Ростове под наблюдением медиков находилось более 200 человек, которые вернулись из Китая на волне эпидемии коронавируса. При этом в изолятор было помещено только 13 человек из двух сотен.
Ранее МедикФорум сообщал, что коронавирус чуть не нашли у студента, прибывшего из Китая. Тревога оказалась ложной.
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