Эпидемия коронавируса только начинается
Опаснейший вирус лишь выбирается из пределов Китая, как полагают эксперты. Заражения будут происходить в каждой стране на планете.
За истекшие сутки от коронавируса скончалось 242 человека - это самая мощная вспышка смертности за весь период наблюдений. Все последние дни этот показатель держался на уровне 100 человек в день, и вот теперь подскочил в 2,5 раза. Более того, власти Китая несколько изменили методику подсчета зараженных, из-за чего их количество также резко подскочило с 45 000 до 60 000 за день. И это на фоне осторожного оптимизма о том, что число заражений 8 дней подряд сокращается в суточном эквиваленте. Кто-то высказывал мысль о том, что меры сдерживания эпидемии оказались эффективными, и человечество сумеет ее подавить.
Но радоваться рано. Эксперт Всемирной организации здравоохранения по инфекционным болезням доктор Дейл Фишер (Dale Fisher), возглавляющий Global Outbreak Alert Response Network при ВОЗ заявил, что все страны мира столкнуться с заражениями коронавируса, поскольку эпидемия лишь начинает постепенно выбираться за пределы Китая. В то же самое время китайские специалисты осторожно сообщают, что к апрелю надеются полностью истребить болезнь на территории страны. ВОЗ считает, что когда пик заражений в Китае пройдет, количество пациентов начнет стремительно расти за пределами Поднебесной, которая ввела беспрецедентные в своей истории меры профилактики. К примеру, на улицах крупных китайских городов появление без защитной маски на лице может закончиться арестом, как пишет The Guardian.
"Вирус распространится на другие страны, это начало эпидемии, - говорит доктор Фишер. - К примеру, мы наблюдаем за началом эпидемии в Сингапуре. Ничуть не сомневаюсь, что вспышки вируса будут наблюдаться во всех странах мира". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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