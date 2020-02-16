Перец чили (капсаицин) обладает противораковыми свойствами - исследование

«Рак легких метастазируют во вторичные области - мозг, печень, кости, что затрудняет лечение», - говорится в заявлении ведущего автора Джейми Фридмана. - Исследование показывает, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазированием у пациентов с раком легких».

«Мы надеемся, что капсаицин будут использоваться в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами для лечения», - сказал Фридман. - Использование клинически потребует преодоления неприятных побочных эффектов - раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и жжение».