Перец чили (капсаицин) обладает противораковыми свойствами - исследование
Недавние исследования показывают, что капсаицин, соединение в перце чили может творить чудеса, уменьшая прогрессирование рака легких.
Результаты, представленные на ежегодном собрании по экспериментальной биологии в 2019 году во Флориде, показали, что перец чили может бороться метастазированием, когда рак распространяется на другие части тела.
«Рак легких метастазируют во вторичные области - мозг, печень, кости, что затрудняет лечение», - говорится в заявлении ведущего автора Джейми Фридмана. - Исследование показывает, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазированием у пациентов с раком легких».Ученые из Университета им. Маршалла изучили эффективность капсаицина в трех культивируемых линиях немелкоклеточных клеток рака человека. Они отметили, что он сумел подавить первую стадию метастазирования, называемую «вторжение».
Авторы провели испытание на животных: кормили лабораторных мышей с раком легкого рационом, обогащенным перцем чили. Результаты: наблюдалось гораздо меньшие площади метастатических раковых клеток по сравнению с мышами, которые не получали лечение капсаицином.
Дальнейшие эксперименты показали, что это соединение замедляет метастазирование, ингибируя активацию белка Src. Этот белок необходим в передаче сигналов, для контроля выживания, пролиферации и смертности клеток.
«Мы надеемся, что капсаицин будут использоваться в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами для лечения», - сказал Фридман. - Использование клинически потребует преодоления неприятных побочных эффектов - раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и жжение».
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