Смертельный грипп: симптомы 5 серьезных заболеваний, которые возникают из-за гриппа
Все слышали, что грипп может перерасти из просто неприятного состояния в серьезное, вызывая осложнения, но что именно за заболевания возникают?
Сердце - миокардитМиокардит, воспаление сердца, возникает когда вирус попадает в жизненно важный орган, вызывая боль в груди, холодные руки и ноги, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, отеки ног, усталость., высокая температура. Одни люди полностью выздоравливают, но возможна и длительная сердечная недостаточность.
Неврологические нарушенияСиндром Гийена-Барре - аутоиммунное неврологическое заболевание, чаще развивается, когда люди выздоравливают от какой-либо инфекции (признаки: мышечная слабость, плохое зрение, неуклюжесть, изменение сердечного ритма пациента и артериального давления).
Нарколепсия - неврологическое заболевание, которое заставляет людей засыпать в течение дня, когда они занимаются обычной деятельностью.
Энцефалит - воспаление мозга. Чаще всего вызванный вирусами, в том числе гриппом. Признаки: спутанность сознания, раздражительность, неуклюжесть и чувствительность к свету.
Легкие - пневмонияПневмония может быть вызвана бактериями и грибами, а также вирусами, и любая респираторная инфекция может превратиться в пневмонию, включая грипп. Обманчивая вещь в пневмонии заключается в том, что ее начальные симптомы не отличаются от симптомов гриппа - кашель, лихорадка, озноб.
"Проблемы с дыханием и боль в груди - симптомы, которые отличают пневмонию от вашей начальной инфекции и предупреждают вас, что пора обратиться к врачу", - пишет издание Steady Health.Если у вас появляются симптомы, напоминающие грипп, обратитесь к врачу для постановки диагноза. Назначенное лечение поможет уменьшить симптомы и снизить риск осложнений.
Медикфорум писал об интервальной тренировке для похудения.
Оставить комментарий