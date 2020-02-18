Онлайн-целители требуют денег для защиты от коронавируса
В интернете множатся ряды мошенников, которые берут деньги с доверчивых пользователей для защиты от коронавируса. Для этого они используют "целительную энергию" и "био-магию".
России уже давно не привыкать к разного рода целителям, экстрасенсам, "бабушкам Авдотьям" и "госпожам Сюзаннам", которые за внушительные деньги обманывают напуганных или отчаявшихся людей. Теперь целая армия подобных "специалистов" обрушилась на западных пользователей интернета, с ужасом наблюдающих за развитием ситуации с китайским коронавирусом. Портал MailOnline выявил сотни предложений во всемирной паутине от людей, называющих себя онлайн-целителями, которые требуют деньги для защиты от коронавируса.
Суммы взимаются самые разные - от 4 до 800 фунтов и дороже. "Народные лекари" предлагают целый арсенал способов профилактики, включая "целительную энергию", "принципы био-магии" и даже "исламский метод". Отметим, что китайский коронавирус неизлечим, но подавляющее большинство пациентов выздоравливает самостоятельно без посторонней помощи за пару недель. В редких случаях могут возникать серьезные инфекции легких вроде пневмонии, которые требуют использования мощных лекарств, но никак не "био-магии".
На одном сайте пользователям предлагают "усилить работу иммунной системы" на расстоянии по фотографии за 40 фунтов. Другой колдун продает чудодейственные заклинания, и к нему уже выстроилась очередь из клиентов. Всемирная организация здравоохранения на днях призвала людей не доверять подобного рода мошенникам и тщательно оценивать информацию, которая бесконтрольно распространяется по интернету. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий