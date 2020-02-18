Глазный грипп: возбудитель очень заразен - лекарства бессильны
Он менее известен, но также серьезен как обычный грипп. Сначала симптомы напоминают конъюнктивит. Профилактические меры особенно важны, ведь эффективного лечения глазного гриппа не существует.
Вирусы глазного гриппа считаются чрезвычайно устойчивыми и заразными. Даже через несколько недель после появления инфекции пациенты жалуются помутнение глаз.
Глазной грипп: как не заразиться?Вирусы передаются при контакте рук, то есть при рукопожатии. Если больной человек касается воспаленного глаза, пожимает руку другому, который касается глаза, существует высокая вероятность заражения. Похожий принцип применим к предметам - дверные ручки, поручни или фурнитура.
Как я узнаю, что заражен?Глаз краснеет, потом опухает.
"У пострадавших ощущение инородного тела в глазах», - объясняет Федеральный центр санитарного просвещения (BZgA). - Глаз зудит, "разрывается" и чувствительно реагирует на свет".
Для развития инфекции требуется 5-12 дней.
Как защитить себяГигиена - главное. Это означает регулярное и тщательное мытье рук. Не подходите слишком близко к больным. Если в доме случается заболевание, дезинфицируйте поверхности.
Что помогает?Нет лекарства для лечения глазного гриппа. Глазные капли с активным ингредиентом циклоспорином дают облегчение.
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