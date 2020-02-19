Сидеть в офисе или смотреть телевизор на диване: что хуже для сердца?
Часами сидеть на диване и смотреть телевизор потенциально хуже для здоровья сердца, чем целый день сидеть в офисе за рабочим столом.
Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации кардиологов, проанализировало информацию от 3592 афроамериканцев, живущих в Джексоне, штат Миссисипи. Все участники были проанализированы в течение девяти лет. Ученые обнаружили, что те, кто проводил более четырех часов в день, сидя дома перед телевизором, с вероятностью 50% чаще имели болезни сердца или инфаркт. Они чаще умирали во время исследования, чем люди, проводившие менее двух часов в день за просмотром телевизора.
Участники, сказавшие, что большую часть дня они проводят на работе, сидя за столом, с большей вероятностью имели проблемы с сердцем или умирали в течение периода исследования, чем их коллеги, которые говорили, что редко сидят в офисе. Неясно, почему сидеть перед телевизором хуже, чем проводить весь день в офисе. Ученые считают, что время суток сыграло роль - большинство людей смотрят телевизор в конце дня, во время ужина.
«Сидя на рабочем месте, человек гораздо умственно активен, мы используем мозг для творческого мышления, решения проблем, общения и т. д.», - говорится в исследовании.
ВыводыЛюди, проводящие большую часть дня сидя, должны становится активными, следить за питанием и весом. Эти мероприятия помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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