Недостаток сна приводит к проблемам с женской фертильностью - исследование
Ученые доказали, что недостаток сна влияет на психическое, на физическое здоровье, и может негативно повлиять на фертильность женщин. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep, демонстрируется, что женщины с бессонницей в четыре раза чаще имеют проблемы с фертильностью.
Недостаток сна и зачатиеНедостаток сна негативно влияет на гормоны мужчин и женщин. Женщины, которые хотят забеременеть, должны следить за уровнем фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Если вы здоровы, ФСГ достигает высшей точки перед овуляцией. ФСГ помогает подготовить яичники к выпуску яйцеклетки. При осмотре женщин, желающих забеременеть, врачи сначала проверяют ФСГ, чтобы определить причину возможных проблем с фертильностью.
"Оказывается, недостаток сна уменьшает количество производимого фолликулостимулирующего гормона. В журнале «Фертильность и бесплодие», было опубликовано исследование, в котором демонстрировалось, что женщины, спавшие шесть часов (или менее), имеют на 20% меньше ФСГ, чем те, кто спал восемь часов. Это доказывает важность полноценного сна для успешного зачатия", - пишет издание Helth News.
Бессонница и осложнения беременностиЕсли вы беременны, необходимо высыпаться каждую ночь. Лишение сна может повлиять на шансы успешного вынашивание ребенка. Несколько исследований показали, что недостаток сна связан с осложнениями беременности, ранним выкидышем, кесаревым сечением.
Советы против бессонницы
- Не пейте кофе, напитки с кофеином вечером и после обеда.
- Соблюдайте сбалансированную диету, избегайте тяжелой еды на ужин.
- Попробуйте расслабляющие занятия - медитация, чтение.
- Выключайте телефон перед сном, чтобы не нарушить свой циркадный ритм.
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