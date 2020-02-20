Мужчина вылечил депрессию собственной мочой

"Первый глоток было сделать очень тяжело, но я себя пересилил, а теперь и полюбил вкус настоявшейся мочи, - рассказывает Гарри. - Это удивительный омолаживающий продукт. Благодаря ему я чувствую себя здоровым, счастливым и более умным. Моча избавила меня от депрессии, а сегодня незнакомые люди считают, что мне лет 25-27. Я составил уже две книги по уринотерапии и собираюсь обучать людей этому".

Житель английского Хемпшира Гарри Матадин (Harry Matadeen) 4 года назад пристрастился к уринотерапии. Кто-то считает, что для здоровья полезно ежедневно пить по бокалу красного вина, а поклонники уринотерапии предпочитают собственную мочу. Гарри утверждает, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он не только каждый день выпивает по стакану мочи двухнедельной давности, но еще и втирает ее в лицо. Мужчина уверен, что эта жидкость обладает противовозрастным воздействием. Обо всех преимуществах уринотерапии Гарри вычитал в интернете, после чего начал делать ежедневные запасы, как пишет The Daily Mail Наука и медицина не признает уринотерапию в качестве лечебной методики. Нет доказательств, что употребление мочи вовнутрь или для наружного применения может укрепить здоровье. С мочой организм выводит наружу токсины и продукты отходов жизнедеятельности органов. Их повторное поглощение может стать причиной развития определенных недомоганий и отравлений. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ