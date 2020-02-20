Рак желудка: организм посылает эти предупреждающие знаки

«Желудок посылает свои предупреждающие знаки, но они часто игнорируются. Многим кажется: за их метеоризмом и дискомфортом в животе стоят стресс и тяжелая пища. Но за расстроенным пищеварением может скрываться рак, об этом нужно помнить всегда», - предупреждают эксперты.

«Злокачественная опухоль также способна быть триггером. Если симптомы длятся дольше недели или двух, нужно обязательно обратиться к врачу, обследоваться», - дали совет онкологи.

Желудок становится более чувствительным, привычные продукты перестают нормально усваиваться.

Меняется ощущение голода, аппетит.

В верхней части живота чувствуются давление, боль.

Вес снижается, но почему – неясно.

Возникает затрудненное глотание.

Появляется дегтярный стул: очень темный, смолистого вида с сильным неприятным запахом.

«Недостаток свежих фруктов и овощей в рационе, частое употребление мяса, сильно соленых, приготовленных на гриле или копченых блюд также способствуют развитию опухолей пищеварительной системы», - заявляют ученые.