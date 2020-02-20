Рак желудка: организм посылает эти предупреждающие знаки
Если некоторые продукты внезапно перестают переноситься, а желудок становится более чувствительным, это может быть предупреждающим знаком рака желудка. Специалисты констатируют: в случае данного заболевания организм может посылать определенные сигналы.
Сотрудники Немецкого общества помощи больным раком настоятельно рекомендуют «слушать свой желудок».
«Желудок посылает свои предупреждающие знаки, но они часто игнорируются. Многим кажется: за их метеоризмом и дискомфортом в животе стоят стресс и тяжелая пища. Но за расстроенным пищеварением может скрываться рак, об этом нужно помнить всегда», - предупреждают эксперты.
По их словам, расстройство желудка может выглядеть банальным, однако оно является предупреждающим знаком проблем, вызванных не только неподходящей едой. Данным симптомом могут проявляться воспаление желудка (гастрита), вирусные заболевания.
«Злокачественная опухоль также способна быть триггером. Если симптомы длятся дольше недели или двух, нужно обязательно обратиться к врачу, обследоваться», - дали совет онкологи.
Они назвали те знаки, которые может посылать организм при возникновении рака желудка.
- Желудок становится более чувствительным, привычные продукты перестают нормально усваиваться.
- Меняется ощущение голода, аппетит.
- В верхней части живота чувствуются давление, боль.
- Вес снижается, но почему – неясно.
- Возникает затрудненное глотание.
- Появляется дегтярный стул: очень темный, смолистого вида с сильным неприятным запахом.
«Недостаток свежих фруктов и овощей в рационе, частое употребление мяса, сильно соленых, приготовленных на гриле или копченых блюд также способствуют развитию опухолей пищеварительной системы», - заявляют ученые.
Наибольшим фактором риска развития рака желудка является инфицирование бактерией Helicobacter pylori - атакуя слизистую оболочку желудка, она способствует воспалительным процессам в органе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были указаны ранние признаки рака поджелудочной железы.
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