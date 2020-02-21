Отек стоп и голеней может быть симптомом надвигающегося сердечного приступа
Сердечный приступ кажется внезапным, но нередко ему предшествуют предупреждающие симптомы. Одним из знаков надвигающегося инфаркта является отек стоп и голеней, сообщает Express.
Американская академия дерматологии (AAD) отмечает, что отеки на стопах и голенях могут быть симптомом, сигнализирующим о заболевании сердца.
«Многие болезни сердца вызывают накопление жидкости в ногах и голенях. По мере накопления жидкости вы можете увидеть отек, который способен доходить до верхней части ног и паха», - предупреждают специалисты из академии.
Британский фонд сердцаподдерживает: нельзя оставлять без внимания отек в ногах! Также его представители констатируют, что симптомы, предупреждающие о надвигающемся сердечном приступе более разнообразны. Они назвали ряд признаков, на которые нужно обращать особое внимание:
- грудная боль,
- боль, слабость, онемение в конечностях,
- диспноэ (одышка),
- очень быстрое или медленное сердцебиение,
- чувство головокружения, дезориентации,
- сильная усталость,
- опухшие руки и ноги.
Также инфарктам способствует заболевание диабетом, малоподвижность, значительный избыточный вес.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках плохой работы сердца, на которые часто не обращают внимания.
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