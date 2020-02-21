Отек стоп и голеней может быть симптомом надвигающегося сердечного приступа

отеки в ногах

Сердечный приступ кажется внезапным, но нередко ему предшествуют предупреждающие симптомы. Одним из знаков надвигающегося инфаркта является отек стоп и голеней, сообщает Express.

Американская академия дерматологии (AAD) отмечает, что отеки на стопах и голенях могут быть симптомом, сигнализирующим о заболевании сердца.

«Многие болезни сердца вызывают накопление жидкости в ногах и голенях. По мере накопления жидкости вы можете увидеть отек, который способен доходить до верхней части ног и паха», - предупреждают специалисты из академии.

Британский фонд сердцаподдерживает: нельзя оставлять без внимания отек в ногах! Также его представители констатируют, что симптомы, предупреждающие о надвигающемся сердечном приступе более разнообразны. Они назвали ряд признаков, на которые нужно обращать особое внимание:
  • грудная боль,
  • боль, слабость, онемение в конечностях,
  • диспноэ (одышка),
  • очень быстрое или медленное сердцебиение,
  • чувство головокружения, дезориентации,
  • сильная усталость,
  • опухшие руки и ноги.
Самым серьезным фактором влияния на инфаркт медики считают высокое содержание холестерина в крови. «Плохой» холестерин, прилипающий к внутренней части стенок артерий, может стать причиной их засорения, что ограничит приток крови к жизненно важным органам. На этом фоне риск сердечного приступа возрастает многократно.

Также инфарктам способствует заболевание диабетом, малоподвижность, значительный избыточный вес.

Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках плохой работы сердца, на которые часто не обращают внимания.
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Отек стоп и голеней может быть симптомом надвигающегося сердечного приступа


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