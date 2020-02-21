Дефицит витамина D: немецкие врачи говорят о симптомах, и призывают быть осторожнее с добавками
Зимой солнце недостаточно светит - организм не может вырабатывать витамин D. Но добавки следует употреблять с осторожностью, считают немецкие врачи.
Чувствуете усталость зимой? Может ли дефицит витамина D быть причиной слабости и вялости? Тело человека нуждается в солнечном свете для выработки витамина D, а зимой солнце просто недостаточно высоко: даже при ярком солнечном свете, его не хватает, чтобы начать выработку важного соединения в организме.
Как определить нехватку?Дефицит: значение в крови составляет менее 12,5 наномолей на литр. Для групп риска рекомендуется принимать витамин D для защиты их костей - дети в первый год жизни, те, кто нуждается в уходе (больные, не выходящие из дома).
"Большинство симптомов могут возникать при различных недостатках питательных веществ, дефицит витамина D следует определять с помощью анализа крови", - пишет издание Focus.
Как выражается дефицит?Кости и иммунная система особенно зависят от этого микроэлемента, нехватка здесь наиболее заметна. Кальций может укрепить кости только с его помощью, то есть повышается вероятность переломов. Если его недостаточно, иммунная система ослаблена, что проявляется в частых респираторных инфекциях. Депрессия является возможным признаком дефицита.
Добавки - после анализаЕсли вы не страдаете от дефицита, прием добавок витамина D может иметь побочные эффекты, особенно при высоких дозах.
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