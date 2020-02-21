Симптомы рака кишечника. Ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

«Рак кишечника может поражать любого человека любого возраста, Зная о симптомах, в особенности, ранних сигналах заболевания, вы можете спасти жизнь», - подчеркивают специалисты.

кровотечение из заднего прохода или появление крови в моче;

изменение туалетных привычек - например, более частые позывы к дефекации;

боль или ощущение комка в животе;

очень сильная усталость;

похудение.

«Опухоли в кишечнике обычно кровоточат, что может вызвать дефицит эритроцитов, анемию. При этом могут наблюдаться одышка, упадок обычной энергии, сил», - добавили специалисты.

спазмы, схваткообразные боли в животе,

чувство раздутости

сменяющие диарею запоры, неспособность выпустить газы,

возникающее в животе ощущение напряжения, как перед началом дефекации, - после посещения туалета.

«Если вы заметили какие-либо изменения в работе пищеварительного тракта, не смущайтесь и не игнорируйте их, - обязательно обращайтесь к врачу. Поверьте, медиков проблемами кишечника не удивить», - подсказали специалисты.