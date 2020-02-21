Симптомы рака кишечника. Ранние сигналы, которые нельзя игнорировать

болезни кишечника

Многие симптомы рака кишечника схожи с проявлениями менее серьезных заболеваний, - поэтому врачи призывают не игнорировать их. В издании the Sun они назвали ранние  сигналы коварного онкологического заболевания.

В подавляющем большинстве случаев рак кишечника настигает людей старше 50 лет. В то же время ежегодно диагностируются тысячи случаев заболевания у людей значительно более молодых.

«Рак кишечника может поражать любого человека любого возраста, Зная о симптомах, в особенности, ранних сигналах заболевания, вы можете спасти жизнь», - подчеркивают специалисты.

Они назвали пять характерных признаков развития опухоли в кишечнике:
  • кровотечение из заднего прохода или появление крови в моче;
  • изменение туалетных привычек - например, более частые позывы к дефекации;
  • боль или ощущение комка в животе;
  • очень сильная усталость;
  • похудение.
«Опухоли в кишечнике обычно кровоточат, что может вызвать дефицит эритроцитов, анемию. При этом могут наблюдаться одышка, упадок обычной энергии, сил», - добавили специалисты.

Также эксперты указали на другие ранние сигналы, которые нельзя игнорировать:
  • спазмы, схваткообразные боли в животе,
  • чувство раздутости
  • сменяющие диарею запоры, неспособность выпустить газы,
  • возникающее в животе ощущение напряжения, как перед началом дефекации, - после посещения туалета.
«Если вы заметили какие-либо изменения в работе пищеварительного тракта, не смущайтесь и не игнорируйте их, - обязательно обращайтесь к врачу. Поверьте, медиков проблемами кишечника не удивить», - подсказали специалисты.

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Симптомы рака кишечника. Ранние сигналы, которые нельзя игнорировать


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