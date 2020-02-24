Куркумин увеличивает биодоступность зеленого чая - употребляйте их вместе
Недавнее исследование, опубликованное в BMC Complementary Medicine and Therapies, показало, что комбинация соединения в куркуме и зеленом чае снижает уровень холестерина у мышей, получавших рацион с высоким содержанием жиров. Ученые полагают, что куркумин увеличивает биодоступность EGCG (активного соединения зеленого чая), что позволяет ему оказывать антигиперлипидемическое действие.
Активные вещества в куркуме творят чудеса для организма. Куркумин - основной активный ингредиент куркумы, известный своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Однако, как и экстракт зеленого чая (EGCG), куркумин страдает плохой биодоступностью. Дана Анджело Уайт, зарегистрированный диетолог из Университета Куиннипака в Коннектикуте (США), говорит, что «употребление его в карри раз в месяц вряд ли даст вам желаемые противовоспалительные и антиоксидантные преимущества».
"Чтобы проверить эту гипотезу, команда провела эксперименты на мышах, получавших диету с высоким содержанием жиров. Они разделили мышей на три группы. Первая группа (А) получала жидкий аторвастатин, препарат для снижения уровня холестерина, Вторая - раствор экстракта зеленого чая (В), Третья - раствор экстракта зеленого чая с куркумином (C)", - пишет издание Health.News.
Исследователи обнаружили, что группа С испытала наибольшее снижение уровня холестерина в крови. Они сообщили, что куркумин помог увеличить биодоступность EGCG, позволяя ему оказывать влияние на снижение уровня холестерина.
Медикфорум писал, почему мужчинам нравится ходить без рубашки.
Оставить комментарий