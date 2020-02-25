Эпидемическая ситуация на Ставрополье улучшается

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ставропольском крае в целом идёт на спад.

В Ставропольском крае в ряде учебных заведений введены карантинные мероприятия. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, до конца недели ещё будут закрыты семь школ и шесть детских садов.