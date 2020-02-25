Эпидемическая ситуация на Ставрополье улучшается
В Правительстве Ставропольского края прошло еженедельное рабочее совещание под председательством губернатора региона Владимира Владимирова. Как удалось узнать МедикФорум, одной из тем стала эпидемическая ситуация в крае.
Министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров доложил, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в регионе более чем на 2%.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ставропольском крае в целом идёт на спад.
Обративший к статистике, министр сказал, что по сравнению с прошлым годом, на данный момент число зарегистрированных заболевших респираторными вирусными инфекциями в крае на 11% меньше.
ОРВИ – это острая респираторная вирусная инфекция, заболевание поражает в основном органы дыхания. ОРВИ передаётся воздушно-капельным путём, характерно быстрое распространение.
Грипп - это инфекционно-вирусное заболевание. Вирус передаётся микрочастицами слюны и слизи, которые распыляются в окружающую среду при кашле и чихании.
После перенесённого гриппа человек может в течение трёх недель заразиться другим заболеванием, которые зачастую протекают с осложнениями. После ОРВИ тоже присутствует риск заболеть, но эти заболевания будут протекать в более лёгкой форме.
В Ставропольском крае в ряде учебных заведений введены карантинные мероприятия. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, до конца недели ещё будут закрыты семь школ и шесть детских садов.
На совещании было также отмечено, что на Ставрополье осуществляется контроль за пассажирами, возвращающимися из Китая. В течение двух недель они находятся на специальном учёте под медицинским наблюдением. Случаи заболевания коронавирусом в регионе отсутствуют.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае люди начали массово скупать противовирусные препараты.
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