Встреча регионального министра здравоохранения и губернатора прошла на Ставрополье

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Ставрополье не превышен.

Министр рассказал, что медицинские учреждения готовы к сезонному увеличению числа заболевших, в аптеках и больницах есть достаточные запасы противовирусных препаратов. Также необходимость в ином лекарственном обеспечении тоже закрыта.В Ставропольском крае в ходе прививочной кампании были. Осталось около 70000 доз вакцины дополнительно.– подчеркнулТакже Виктор Мажаров доложил губернатору края о ходе реализации проекта «За здоровье». В его рамках мобильные бригады врачей выезжают в отдалённые населённые пункты и проводят диагностику и консультации. По словам главы регионального министерства здравоохранения, с 2018 года в крае проведено почти 1300 таких выездов и. Жители края своевременно получают правильные диагнозы, квалифицированное лечение.– резюмировал глава Ставрополья.Ещё одной темой рабочей встречи стала обеспеченность учреждений здравоохранения края медицинским персоналом. В этом году 160 молодых специалистов пришли на работу в лечебные учреждения в тех территориях, откуда они приезжали на учёбу.Как прозвучало, количество обучающихся по целевому набору постепенно увеличивается. В этом году в медицинский вуз поступили 312 человек, что является наивысшим показателем. По информации министерства здравоохранения, в рамках программы до 2024 года болеедолжны прийти на работу в лечебные учреждения Ставрополья. Губернатор поручил главе ведомства проработать возможности для расширения поддержки целевого обучения будущих медиков.Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцев предупредили об опасности клещей.