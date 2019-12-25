Встреча регионального министра здравоохранения и губернатора прошла на Ставрополье
МедикФорум стало известно, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым, который доложил эпидемиологическую ситуацию в регионе на текущий момент.
Министр рассказал, что медицинские учреждения готовы к сезонному увеличению числа заболевших, в аптеках и больницах есть достаточные запасы противовирусных препаратов. Также необходимость в ином лекарственном обеспечении тоже закрыта.
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Ставрополье не превышен.
В Ставропольском крае в ходе прививочной кампании были вакцинированы более 40% населения. Осталось около 70000 доз вакцины дополнительно.
– Необходимо, чтобы возможность сделать прививку от гриппа была у каждого жителя нашего региона, который выразит такое желание, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Также Виктор Мажаров доложил губернатору края о ходе реализации проекта «За здоровье». В его рамках мобильные бригады врачей выезжают в отдалённые населённые пункты и проводят диагностику и консультации. По словам главы регионального министерства здравоохранения, с 2018 года в крае проведено почти 1300 таких выездов и обследовано свыше 150 000 человек. Жители края своевременно получают правильные диагнозы, квалифицированное лечение.
– Проект «За здоровье» будет продолжен. Свою эффективность он доказал. И надо максимально ускорить время от постановки диагноза до назначения лечения и возможной госпитализации, – резюмировал глава Ставрополья.
Ещё одной темой рабочей встречи стала обеспеченность учреждений здравоохранения края медицинским персоналом. В этом году 160 молодых специалистов пришли на работу в лечебные учреждения в тех территориях, откуда они приезжали на учёбу.
Как прозвучало, количество обучающихся по целевому набору постепенно увеличивается. В этом году в медицинский вуз поступили 312 человек, что является наивысшим показателем. По информации министерства здравоохранения, в рамках программы до 2024 года более 1700 молодых специалистов должны прийти на работу в лечебные учреждения Ставрополья. Губернатор поручил главе ведомства проработать возможности для расширения поддержки целевого обучения будущих медиков.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцев предупредили об опасности клещей.
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