На Ставрополье люди начали массово скупать противовирусные препараты
Вчера в Правительстве Ставропольского края прошло заседание с руководителями фармацевтических организаций, на котором обсудили вопрос ассортиментной и территориальной доступности противовирусных лекарственных препаратов и медицинских масок в крае.
Министр здравоохранения Ставрополья начал с характеристики эпидситуации. За прошлую неделю было зарегистрировано 17746 случаев ОРВИ и гриппа, рост по сравнению с серединой января составил 5,8%. Эпидпороговые показатели не превышены. Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок.
– Сегодня в аптеках имеется достаточный ассортимент лекарств, как для профилактики, так и для лечения сезонных заболеваний, - подчеркнул министр.
Но как узнал МедикФорум, на Ставрополье произошёл резкий скачок цен на противовирусные препараты и медицинские маски. В пресс-службе министерства здравоохранения региона прокомментировали, что министерство ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях.
На совещании начальник Росздравнадзора Ставрополья Анатолий Антоненко отметил, что ажиотаж вокруг масок необоснованный, как и разброс цен на это индивидуальное средство защиты от 4 до 40 рублей.
За неделю в крае люди раскупили трёхмесячную потребность в масках в ситуации эпидемии.
Что касается противовирусных препаратов, то предельные цены указаны на официальном сайте краевого министерства здравоохранения. Контролируют ценообразование на них Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и региональная тарифная комиссия Ставропольского края.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольчанок призвали проверить грудь.
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