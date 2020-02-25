Стало известно, кто и чем чаще всего болеет в России
Эксперты не видят в этом ничего странного.
Самыми часто болеющими россиянами стали сотрудники IT-сферы. На втором месте — учителя и преподаватели, на третьем — медики. Самым частым заболеванием назван грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
«В целом не удивительно, что сотрудники сферы IT болеют больше остальных», — считает эксперт Лиги здоровья нации, профессор медицины Мехман Мамедов. Именно эти специалисты очень много работают, мало двигаются и неправильно питаются. Через пять лет такого режима здоровье обязательно начинает ухудшаться.
А вот работники сферы здравоохранения и учителя чаще других профессий подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова видит прямую связь с тем, что эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. «Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — сказала кардиолог.
Чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, следует регулярно проходить профилактические осмотры, а компаниям не жалеть денег на дополнительное медицинское страхование. Согласно результатам опроса, ДМС есть у 19 процентов компаний. По словам члена комитета Госдумы по здравоохранению Татьяны Соломатиной, дополнительное страхование в основном есть в больших корпорациях.
Это связано с тем, что любая крупная российская компания может позволить тратить один процент прибыли без налогообложения на здоровье сотрудников. «Что же касается, например, образовательных и медицинских организаций, то там бюджетное финансирование, и выделение средств невозможно, поэтому осмотры сотрудников проводятся в рамках ОМС», — рассказала Соломатина.
Ранее МедикФорум писал, что российские школьники отличаются очень слабым здоровьем. Так, по данным Минздрава, в первом классе абсолютно здоровыми были признаны только 4,3% наблюдаемых школьников. При этом к моменту окончания школы не оставалось и этих немногочисленных обладателей хорошего здоровья. У школьников, к слову, фиксируются такие серьезные нарушения, как язва желудка, проблемы с двенадцатиперстной кишкой, ожирение, неврозы, потеря зрения.
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