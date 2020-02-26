В Таганроге у детей снова диагностировали пневмонию
За текущий год в городе заболели уже 249 человек.
В период с 17 по 23 февраля у шести жителей города Таганрога Ростовской области в возрасте до 14 лет была диагностирована внебольничная пневмония.
По информации территориального отдела Роспотребнадзора, за прошлую неделю случаи заболевания зарегистрированы в двух школах и одном детсаду Таганрога.
В общем за неделю в городе пневмонию выявили у 21 человек. 18 заболевших были госпитализированы в больницы города. Сейчас их состояние оценивается, как среднетяжелое. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года число заболевших уменьшилось в 1,9 раза.
Всего с начала 2020 года в Таганроге выявлено 249 случаев внебольничной пневмонии.
Пневмония – острое заболевание нижних дыхательных путей, при котором поражается ткань легкого, а альвеолярное пространство, в норме заполненное воздухом, заполняется воспалительной жидкостью. Пневмония вызывается патогенной респираторной инфекцией, может быть первичным заболеваним или осложнением другого заболевания.
Наиболее частой причиной пневмонии является заражение бактериями или вирусами, хотя заболевание могут вызывать другие микроорганизмы: простейшие, грибы, микобактерии. Кроме того, пневмония может быть вызвана попаданием в дыхательные пути содержимого желудка и некоторыми другими причинами.
Если пневмония возникла не в стационаре (и не в течение 48 часов после поступления в стационар), она считается внебольничной, а если в стационаре - внутрибольничной.
МедикФорум уже сообщал о пневмонии в конце прошлого года, когда было выявлено 43 случая внебольничной пневмонии за неделю, это на 21 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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