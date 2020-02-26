Хорошо, если ваше сердцебиение нерегулярно: открытая связь между сердцем, мозгом и дыханием

Хорошо, если ваше сердцебиение нерегулярно: открытая связь между сердцем, мозгом и дыханием

Многие люди беспокоятся, когда чувствуют, что их сердце бьется нерегулярно. Международная команда ученых заявляет, что это именно то, к чему стоит стремиться, и даже раскрывает хитрость, как можно «улучшить» частоту сердечных сокращений.

Когда сердце здорово, оно не бьется регулярно. Исследователь и австрийский психолог Андреас Швердтфегер вместе с командой пришли к такому выводу. Они исследовали вариабельность сердечного ритма или ВСР. Это показывает, насколько хорошо сердце и мозг общаются друг с другом.

Когнитивные процессы влияют на сердцебиение

По словам ученых, такие факторы, как дыхание, стресс, когнитивные процессы и метаболические процессы, влияют на сердцебиение. Швердтфегер объясняет:
«Изменчивость сердечного ритма является признаком физической и психологической жизнеспособности и гибкости».
Слишком частое сердцебиение может указывать на нарушение связи между сердцем и мозгом - это относится к людям с депрессией и рядом психический состояний.
Поэтому повышение ВСР приводит к изменениям в мозговых процессах. Ученые объяснили психологические взаимоотношения и варианты лечения в отношении ВСР:
«С помощью контролируемого дыхания можно увеличить вариабельность сердечного ритма и, следовательно, физическое и психологическое благополучие».

Техника дыхания

Если вы делаете шесть вдохов в минуту, то есть цикл дыхания каждые десять секунд, это вызывает оптимальное поглощение кислорода мозгом. 
«Эта техника уменьшает беспокойство, улучшает функции мозга с точки зрения рабочей памяти или времени реакции».

Результаты должны улучшить варианты терапии

Исследователи хотят использовать это, чтобы открыть новые диагностические и терапевтические возможности. Они надеются на успех, особенно в лечении недоношенных детей, пациентов с пересадками сердца.

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Теги : сердцебиение, сердце
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