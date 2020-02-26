Хорошо, если ваше сердцебиение нерегулярно: открытая связь между сердцем, мозгом и дыханием

Когнитивные процессы влияют на сердцебиение

«Изменчивость сердечного ритма является признаком физической и психологической жизнеспособности и гибкости».

«С помощью контролируемого дыхания можно увеличить вариабельность сердечного ритма и, следовательно, физическое и психологическое благополучие».

Техника дыхания

«Эта техника уменьшает беспокойство, улучшает функции мозга с точки зрения рабочей памяти или времени реакции».

Результаты должны улучшить варианты терапии