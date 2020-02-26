В замороженных грудках цыплёнка на Ставрополье обнаружены антибиотики
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике обнаружены в курином мясе невинномысского производителя антибиотики.
Как стало известно МедикФорум, в рамках осуществления государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов должностными лицами Управления Россельхознадзора по Воронежской области в октябре были отобраны пробы замороженной грудки цыплёнка бройлера производителя, чьё предприятие находится в городе Невинномысске Ставропольского края.
Результаты исследований ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» показали, что в замороженной весовой грудке цыплёнка бройлера (полуфабриката) были обнаружены антибиотики: диклазурил и динитрокарбанилид.
Эти медицинские препараты относятся к категории кокцидиостатиков. Их применяют в лечебных и профилактических целях в различных дозах вместе с кормом в течение всего срока выращивания животных. Кроме антипаразитарного действия такие средства обладают свойством повышать среднесуточный прирост массы тела птицы, усвоение корма.
Согласно Техническому регламенту Таможенногосоюза «О безопасности пищевой продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии, наличие лекарственных средств в продукции такого вида категорически не допускается.
На основании полученных результатов в отношении руководителей предприятия были возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов повлёкшие причинение вреда жизни или здоровью граждан».
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае производитель делал творог с нарушениями.
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