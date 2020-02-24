Препараты для животных хранила с нарушением норм ставропольская бизнес-леди
В Кировском городском округе Ставропольского края предприниматель торговала лекарственными препаратами для ветеринарного применения с грубыми нарушениями требований, предусмотренных лицензией. Об этом МедикФорум стало известно по информации поступившей от регионального Управления Россельхознадзора.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике привлекло к ответственности индивидуального предпринимателя за грубые нарушения требований, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) при розничной реализации лекарственных средств для ветеринарного применения.
При проведении плановой проверки в отношении предпринимателя, которая занималась розничной торговлей лекарственными препаратами для ветеринарного применения в станице Советская Кировского городского округа Ставрополья, были выявлены грубые нарушения требований, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
В торговом зале стеллажи были установлены с нарушением требований законодательства и на них отсутствовали стеллажные карты с номенклатурой. Помимо этого, на предприятии не вёлся учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности.
По итогам проверки в индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением» и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Материалы дела в настоящий момент готовятся для передачи в Арбитражный суд Ставропольского края.
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