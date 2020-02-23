На Ставрополье пытались завести запрещённый сыр

Как стало известно МедикФорум, в городе Пятигорске Ставропольского края сотрудниками Управления Россельхознадзора по СК и Карачаево-Черкесской Республике был изъят и уничтожен запрещённый к ввозу голландский сыр.





Говоря о пользе сыра, многие специалисты в области правильного питания, ссылаются на богатый питательный состав продукта. Отдельные компоненты сыров положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, кровеносные сосуды. Высокое содержание витамина А способно улучшать зрение.

Медики говорят, что людям, страдающим от бессонницы, можно употреблять в пищу сыр моцарелла.

Но в связи с введёнными санкциями и ограничением на ввоз, например некоторых видов сыров на территорию России, эта область рынка стала терпеть значительные убытки. Например, резко поднялись цены на сырое молоко, увеличилось количество фальсифицированной молочной продукции с содержанием пальмового масла.

Так, специалисты заявляют, что по территории Российской Федерации объём сыра-фальсификата увеличился в два раза!

В конце февраля на Ставрополье уполномоченные лица Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления и Минераловодской транспортной прокуратуры провели рейдовые мероприятия на территории рынка «Казачий» в городе Пятигорске.

В ходе проверки было установлено, что один из предпринимателей перевозил санкционную запрещённую для ввоза продукцию – голландский сыр «Friсo» общей массой 40 килограммов.

Данная продукция запрещена по условиям специальных экономических санкций на территории Российской Федерации.

Сыр был изъят и уничтожен в соответствии с порядком, установленным Россельхознадзором методом сжигания.

Ранее МедикФорум сообщал, что в Пятигорске Ставропольского края жителям помогли проверить тонометры.







