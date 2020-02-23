На Ставрополье пытались завести запрещённый сыр

На Ставрополье пытались завести запрещённый сыр

Как стало известно МедикФорум, в городе Пятигорске Ставропольского края сотрудниками Управления Россельхознадзора по СК и Карачаево-Черкесской Республике был изъят и уничтожен запрещённый к ввозу голландский сыр.


Говоря о пользе сыра, многие специалисты в области правильного питания, ссылаются на богатый питательный состав продукта. Отдельные компоненты сыров положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, кровеносные сосуды. Высокое содержание витамина А способно улучшать зрение. 


Медики говорят, что людям, страдающим от бессонницы, можно употреблять в пищу сыр моцарелла.


Но в связи с введёнными санкциями и ограничением на ввоз, например некоторых видов сыров на территорию России, эта область рынка стала терпеть значительные убытки. Например, резко поднялись цены на сырое молоко, увеличилось количество фальсифицированной молочной продукции с содержанием пальмового масла.


Так, специалисты заявляют, что по территории Российской Федерации объём сыра-фальсификата увеличился в два раза!


В конце февраля на Ставрополье уполномоченные лица Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления и Минераловодской  транспортной прокуратуры провели рейдовые мероприятия на территории рынка «Казачий» в городе Пятигорске.


В ходе проверки было установлено, что один из предпринимателей перевозил санкционную запрещённую для ввоза продукцию – голландский сыр «Friсo» общей массой 40 килограммов.


Данная продукция запрещена по условиям специальных экономических санкций на территории Российской Федерации. 


Сыр был изъят и уничтожен в соответствии с порядком, установленным Россельхознадзором методом сжигания.


Ранее МедикФорум сообщал, что в Пятигорске Ставропольского края жителям помогли проверить тонометры.



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На Ставрополье пытались завести запрещённый сыр


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