Проблемы школьной медицины обсудят в Новосибирске
Круглый стол «Школьная медицина: проблемы и перспективы» организован Общественной палатой Новосибирской области при участии специалистов медуниверситета, Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора, региональных министерств здравоохранения и членов профильных общественных советов.
Цель круглого стола - обсудить вопросы школьной гигиены детей и подростков. Участники мероприятия проведут анализ проблем состояния здоровья школьников, попытаются наметить пути его улучшения, обсудят вопросы профилактики заболеваний в школах. Кроме того, планируется провести обсуждение правовые механизмы создания "школьной медицины" в стране.
Во встрече примет участие региональный детский омбудсмен Надежда Болтенко, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, замминистра здравоохранения региона Андрей Лиханов, сотрудники областного министерства образования и муниципального департамента образования, и эксперты по гигиене детей и подростков из Москвы, Архангельска, Тулы, Нижнего Новгорода, городов Сибирского Федерального округа,
Круглый стол пройдет 28 февраля в НИИ Гигиены на улице Пархоменко, 7, сообщает пресс-служба областного минздрава.
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