Губернатор Новосибирской области побывал в Центре амбулаторной онкопомощи



"Мы достигли такой оперативности, что с момента обращения к участковому врачу и до момента подтверждения или исключения диагноза проходит 14, максимум 15 дней, - заявил Андрей Травников.

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание в новосибирском Центре амбулаторной онкологической помощи, который в 2019 году был создан на базе городской клинической больницы № 2.Помимо главы региона Центр посетили министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и главный врач областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.Как рассказали в пресс-службе правительства региона, Центр создан в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". По сути - это новое звено онкологической службы.По словам главного врача больницы Любови Шпагиной, услугами Центра могут воспользоваться не только жители Дзержинского района, но и части Новосибирского. Сейчас в нем можно сделать УЗИ, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, биопсию и многое другое.Цент можно назвать практически лабораторным кластером. Если раньше на постановку диагноза требовался 51 день, то сейчас срок снизился втрое. Раннее выявление болезни помогает начать лечение пациента как можно раньше.В пресс-службе отметили, что к 2024 году в Новосибирской области будет работать 16 таких медицинских учреждений.Ранее МедикФорум рассказывал о бывшем директоре новосибирского НИИ травматологии и ортопедии Михаиле Садовом, который был отправлен под домашний арест.