Россиянам посоветовали не ездить в Италию и Корею
Воздержаться от посещения Италии и Южной Кореи посоветовал гражданам России Роспотребнадзор. Также он порекомендовал не посещать Иран.
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации не посещать Иран, Италию и Южную Корею из-за вспышки коронавируса в этих странах. Ситуация там продолжает стремительно ухудшаться. Южная Корея за считанные дни обогнала все остальные страны кроме Китая по числу заболевших. Сейчас в этой стране 1 146 случаев заражения при 11 умерших. Корейцы массово скупили все медицинские маски, в стране царит легкая паника. Италия тоже показала рекордные темпы роста количества пациентов с коронавирусом, в стране 323 официально зарегистрированных пациента и те же самые 11 умерших. По числу заболевших Иран пока уступает этим двум странам (официально - 95 человек), но зато он показывает самую большую смертность - 16 человек.
Вспышка коронавируса произошла в священном для шиитов городе Кум, где проживает огромное количество священнослужителей. Некоторое время заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи публично отрицал наличие подобной проблемы в стране, но два дня назад стало известно, что он тоже заболел коронавирусом. Туркменистан перекрыл сухопутные границы с Ираном, ограничивают коммуникации с ним и другие государства.
В России пока нет запрета на прилет граждан Италии, Южной Кореи или Ирана, подобный запрет действует только по отношению к китайцам, хотя по данным ВОЗ Китай сумел обуздать эпидемию, и с каждым днем количество вновь заболевших устойчиво снижается. Для поездки в Южную Корею россиянам не нужна виза, посещение Италии и Ирана требует оформления виз. По числу иностранных туристов, посещающих Россию, граждане Южной Кореи находятся на втором месте после Китая. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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