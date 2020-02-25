Коронавирус «расползается» по Европе: в Италии – 10 погибших, первый зараженный в Хорватии
Коронавирус продолжает быть основной темой во всех мировых СМИ. Вирус COVID-2019 после Азии начал распространяться по Европе. Первая вспышка отмечена в Италии.
По последним данным, жертвами коронавируса на пиренейском полуострове стали 10 человек, всего выявлено 322 случая заражения. Об этом информирует итальянский телеканал RAI.
COVID-2019 начал распространяться и в соседние страны. Так, стало известно об одном инфицированном человеке в Хорватии. Как стало известно, молодой мужчина на днях был в Милане на футбольном матче, а из Италии приехал уже больным. Сейчас пациент находится в карантине под пристальным наблюдением врачей, пишет портал 24sata.hr.
Еще четыре человека, которые могут быть заражены коронавирусом, находятся в изоляции в Загребе, и девять человек – в городе Риека. Официально о других пациентах, заболевших COVID-2019 в Хорватии, не сообщается.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения писал о том, какой средний возраст людей, инфицированных новым вирусом.
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